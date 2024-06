Bomba en ESPN: regresa un histórico programa que había sido levantado por una polémica decisión del canal

La noticia la dio a conocer la página de X (ex Twitter) Puntaje_Ideal y contó el motivo: “La semana que viene no saldrá al aire ESPN F90, programa conducido por Vignolo. El canal priorizará la emisión de los partidos de la Eurocopa 2024 por su señal principal ”.

Esto generó revuelo porque es el ciclo clásico de cada mediodía. Pero esto marca que el ciclo tiene un descanso de un tiempo determinado porque ya se confirmó el día del inicio del programa nuevamente: será el 24 de junio. Dos días antes de que desaparezca la plataforma Star+.

Un dato no menor es que el Pollo Vingolo no será parte de las transmisiones de la Eurocopa ni de la Copa América 2024. La decisión se habría dado por las vacaciones del conductor y no por una determinación propia del canal.

Incómodo momento en ESPN: qué pasó con Morena Beltrán y el Pollo Vignolo

En el programa F90 de ESPN se vivió un tenso momento en medio de una entrevista al actual entrenador de Racing, Gustavo Costas. Esto sucedió porque el invitado hizo un comentario que incomodó al conductor Sebastián "Pollo" Vignolo y a la analista Morena Beltrán.

“Fue un golazo”, lanzó la periodista, a lo que Costas respondió: “Fue un golazo, sí. Vos sos de Boca, ¿o no? ¿Sos de Boca?”. Pero el Pollo creyó que la pregunta era para él, quien nunca admitió de qué club era hincha, solo aseguró que era simpatizante de All Boys.

Como nunca lo confirmó al aire, lo tomó por sorpresa y quedó con cara confusa. Fue entonces que Morena calmó la situación de confusión y respondió: “No, no, porque lo hizo mi novio. Por eso”.