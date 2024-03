Un nuevo documental de Netflix revela datos impresionante sobre una desaparición

Estamos halando de “La historia de Indrani Mukerjea: Una verdad enterrada”, que da a conocer todas y cada una de las ramificaciones del caso sin pasar por alto todas las suposiciones, especulaciones y hechos que definen una escena que aún hoy, no está clara. La investigación policial se tornó aún más polémica y masiva en el año 2012, cuando se encontró un sospechoso cadáver en un bosque en las afueras de la ciudad.

Con nuevas revelaciones y un acceso sin precedentes, esta serie documental investiga la desaparición de Sheena Bora, de 25 años, y las impactantes consecuencias de la tragedia, reza la sinopsis oficial.

Un true crime muy bien documentado. Uno de esos casos que cuentan con mucha documentación, miles de teorías y tantos vaivenes que resulta confuso, pero sumamente magnético. Fue un aturdido acontecimiento ocurrido diez años atrás a la par de un mix de revolución, de imágenes de archivo y de apasionantes testimonios para cualquier espectador.

Además, el documental relata lo que hay escondido tras bambalinas en un contexto de caldeados vínculos familiares de una poderosa familia de Bombay, siempre con dudas bajo la manga y un escenario poco claro y repleto de interrogantes.

Embed - THE INDRANI MUKERJEA STORY BURIED TRUTH | Official Trailer | Netflix | The Indrani Mukherjee Story