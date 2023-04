Un finalista de Gran Hermano reveló que no será parte del Bailando por una increíble razón

En diálogo con LAM, Nacho fue consultado por si le gustaría ser parte del Bailando 2023 y contestó: "No, creo que no. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital, me gusta un poco más lo que es Twitch, todas esas cosas, y me parece que va más por ahí que por otro lado". Así, comenzó por explicar que quiere afianzarse con su carrera como streamer.