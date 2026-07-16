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16 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026 y dónde verlo

Detalles confirmados para no perderse el duelo decisivo entre la Albiceleste y la Roja en Norteamérica.

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Argentina jugará su séptima final del mundo.

Argentina jugará su séptima final del mundo.

La expectativa alcanza su punto máximo de cara al trascendental choque que consagrará al nuevo dueño del Mundial 2026 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. En una definición que promete paralizar a millones de personas frente a las pantallas este domingo, España y Argentina se verán las caras en un cruce de estilos sumamente atractivo que acaparará por completo la atención del deporte global.

El posteo de Enzo Fernández junto a Messi y Paredes en IG.
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La Selección argentina llega a esta gran cita con el pecho inflado tras un recorrido sumamente batallado, consolidando la mística de un grupo que sabe sufrir y reponerse en los momentos límite. Con el liderazgo de Lionel Messi y una base que combina jerarquía experimentada con la frescura de jóvenes que ganaron un protagonismo enorme a lo largo del certamen, la Albiceleste buscará revalidar su corona y bordar de manera consecutiva la ansiada cuarta estrella sobre su escudo.

Por su parte, el seleccionado de España arriba al último partido del torneo ratificando un estilo de juego vistoso. Respaldado por un recambio generacional brillante y futbolistas desequilibrantes de enorme velocidad por las bandas, el conjunto europeo intentará adueñarse de la posesión del balón para desgastar a la estructura defensiva nacional y volver a conquistar el trofeo que ya supo alzar en 2010.

A qué hora juega Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

Argentina se enfrentará a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 19 de julio a las 16. El encuentro definitorio se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80.000 espectadores que se vestirá de gala para recibir este choque histórico. El conjunto albiceleste buscará revalidar sus títulos anteriores, llegando a esta última instancia con un rendimiento sólido y el apoyo de miles de hinchas que ya coparon las calles estadounidenses.

Dónde ver Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se podrá ver en vivo en Argentina a través de las pantallas de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. Estas señales televisivas ofrecerán una cobertura completa desde el MetLife Stadium para seguir cada detalle del partido. Las transmisiones oficiales contarán con análisis previos y relatos de periodistas especializados para acompañar al público local en busca de la cuarta estrella mundialista.

Para quienes prefieran seguir las alternativas de forma online o mediante dispositivos móviles, el encuentro estará disponible por streaming en las plataformas DGO, Flow, TyC Sports Play, Mi Telefe, Disney+ Premium y Paramount+. E

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