Tres historias increíbles con enseñanzas de vida que nos invitan a la reflexión

Pensando en cambiar de rumbos, se enlistó en las Fuerzas Armadas y en la Escuela Judicial, pero fue rechazado. Años después, su esposa lo dejó y lo alejó de su única hija y por más que intentó entablar una relación con ella no lo logró. “A los 65 años, cuando se jubiló el Gobierno le dio el primer día de su jubilación, unos 105 dólares, un monto con el que se dio cuenta que no podía mantenerse”, se escucha en el relato.

A raíz de ese poco ingreso, pensó en quitarse la vida y mientras escribía su testamento se dio cuenta que había algo en su vida que no había hecho: cocinar. Con esos u$s105 que recibió, decidió comprarse una freidora y empezó a vender pollo frito con una receta que le había regalado su abuela. Recién a los 88 años, el Coronel Sanders fue multimillonario.

“El dueño de KFC fracasó hasta los 70 años, y un día se le ocurrió cocinar y murió multimillonario. Es una historia con una enseñanza de vida en la que no hay que darse por vencido nunca. Esto es ponerle garra a la vida”, reflexionó Rud.

En Brasil, un hombre logró curarse del cáncer en tan solo un mes

Otra historia que eligió Leandro Rud para destacar los avances de la ciencia en el mundo, destacó la historia de un hombre en Brasil que logró curarse del cáncer en solo un mes.

Un brasileño recibió un moderno tratamiento contra el cáncer, una terapia celular llamada Cart-T. El hombre se había sometido a 45 quimioterapias, un trasplante de médula ósea, pero nada le funcionó hasta que su familia encontró un doctor asociado con la terapia de células T.

La terapia de células T modifica las células del sistema inmunológico para eliminar tumores. Brasil es el único país en América Latina que la adoptado para el avance en la salud.

La sabia historia de Mahatma Gandhi

En esta oportunidad, Rud destacó la enseñanza que dejó el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, Mahatma Gandhi cuando estudiaba en Londres y el percance que tenía con un profesor.

En una de sus primeras clases de Derecho, el político tenía un profesor que trataba de humillarlo cada vez que podía. “Un día Gandhi no encontró lugar en el comer y se sentó junto al docente Peters y éste muy alterado le dijo: ‘Estudiante Gandhi, un puerco y un pájaro no se sienten a comer juntos’. Entonces, el pensador le respondió: ‘No se preocupe, me voy volando’”.

Esto hizo enojar más al profesor que pensó cuál sería su próximo “venganza”: luego de un examen que Gandhi entregó completo, Peters no lo leyó y en donde debía poner la calificación escribió la palabra “idiota”. Al recibir la hoja, el político le dijo: “Profesor, disculpe, veo que firmó la hoja, pero no me puso la calificación. Solo te puede insultar quien puede, no quien quiere”.