Tras la polémica por su canción, Mirtha Legrand fue a ver a Nacha Guevara al teatro

"Estoy emocionada de verte, de verte tan bien. Esa canción me parece divina, no me ha afectado en nada", aseguró entre risas, dejando claro que la letra no la ofendió. "Sos una artista de verdad, Nacha, sos una gran artista. Te admiro, te quiero y te valoro muchísimo", agregó.

"En una noche, realmente, como digo yo cuando me gusta mucho un espectáculo: 'altamente recomendable'. Y este lo es. Altamente recomendable, porque hay que llenar este teatro", destacó Legrand. En ese momento, Guevara bajó del escenario y la saludó con un abrazo.

Anoche Nacha Guevara tuvo el placer de tener entre su público a la icónica Mirtha Legrand quién no tuvo más que buenas palabras para el espectáculo Nacha en Pijama pic.twitter.com/GItnFw87hX — Teatro Astros (@teatroastrosok) June 18, 2023

A la salida de la función, Mirtha se mostró conmovida por la obra. "Me emocionó muchísimo, casi hasta las lágrimas. Es un esfuerzo enorme el que hace y está fantástica de cuerpo, de cara, de físico, de mente, de memoria, de todo", destacó.