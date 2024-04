Tom Hiddleston confirmó su futuro en Marvel Studios: qué pasará con Loki

Además, le preguntaron sobre la conclusión de la serie y aseguró: "Por ahora, estoy muy contento con el final de Loki. Al final de la segunda temporada, Loki hizo algo de corazón y eso se sintió como una redención de su alma rota". Así, volvió a hacer énfasis en estar contento con el desenlace y parece insinuar que no volverá.

loki jpeg.jpeg Loki tuvo un extenso recorrido en la franquicia Marvel Studios. Disney+

Para finalizar, Hiddleston reveló que no se imagina un regreso a Marvel Studios: "Loki dió su vida para cuidar la de los demás. No sé si la historia seguirá, en este momento no me imagino cómo podría". De esta manera, todo indicaría que el actor británico llegó a un punto final interpretando este histórico papel.

