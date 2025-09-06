IR A
IR A

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

David Leitch se ha consolidado como uno de los directores de cine de acción más solicitados de Hollywood, gracias a su particular estilo, forjado en años de experiencia como doble de riesgo y coordinador de escenas de combate.

Para David Leitch

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

David Leitch se ha consolidado como uno de los directores de cine de acción más solicitados de Hollywood, gracias a su particular estilo, forjado en años de experiencia como doble de riesgo y coordinador de escenas de combate, lo que le ha permitido dejar una huella inconfundible en películas como John Wick, Nadie Atómica y Bullet Train.

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.
Te puede interesar:

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Sin embargo, su incursión en el universo de los superhéroes con Deadpool 2 demostró que era capaz de fusionar secuencias de acción espectaculares con un humor irreverente y un desarrollo de personajes sólido. Aunque lamentablemente no lo vimos para la tercera entrega.

Tras el éxito de aquella secuela, muchos aficionados se preguntan si Leitch volvería a colaborar con Marvel Studios. La respuesta es afirmativa, pero bajo un requisito muy específico que revela mucho sobre el funcionamiento interno de la maquinaria de los superhéroes.

Cómo puede volver a Marvel el director de Deadpool 2

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. Durante una reciente entrevista, el director fue claro al respecto y ha mencionado que su experiencia en Deadpool 2, realizada bajo el sello de 20th Century Fox antes de la adquisición por parte de Disney, fue sumamente positiva precisamente por la autonomía que le concedieron. Pudo desarrollar su visión, experimentar con el tono y tomar decisiones clave sin la supervisión constante de un comité de estudio, algo que es notoriamente diferente en el engranaje del MCU.

david-leitch

Leitch valora la capacidad de dejar su sello personal en una película, sin duda, disfruta el proceso de construir un mundo y guiar a los personajes a través de un viaje que se sienta auténtico a su estilo.

La franquicia de Deadpool, por su naturaleza anárquica y autorreferencial, se prestaba perfectamente para este enfoque. La pregunta es si un universo tan interconectado y meticulosamente planificado como el MCU podría ofrecerle ese mismo espacio. Leitch no cierra la puerta, pero subraya que cualquier proyecto futuro debería garantizar una libertad similar a la que tuvo con el Mercenario Bocazas.

El MCU, a pesar de su éxito sin precedentes, ha sido criticado en ocasiones por imponer una fórmula visual y narrativa que puede limitar la voz de sus directores. Cineastas con estilos muy marcados, como Edgar Wright o Scott Derrickson, han abandonado proyectos de Marvel citando diferencias creativas.

Por otro lado, directores como James Gunn o Taika Waititi han demostrado que es posible inyectar una personalidad arrolladora en sus películas sin romper la cohesión del universo compartido.

El desafío para Marvel Studios sería encontrar un proyecto que se beneficie del enfoque visceral y estilizado de Leitch, al tiempo que le otorgan el control que demanda.

Personajes más urbanos y terrenales como Daredevil, The Punisher o incluso un proyecto centrado en los Thunderbolts podrían ser lienzos ideales para su talento. Su habilidad para coreografiar combates crudos y filmar acción de manera clara y contundente aportaría una textura diferente al MCU. Sin embargo, todo dependerá de la voluntad del estudio para ceder parte de su estricto control.

Punisher Daredevil Born Again

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Ni las escenas poscréditos ni el futuro del superhéroe volvieron a formar parte del UCM.

Este personaje fue presentado por Marvel pero en casi 5 años no tuvo participación: qué podría pasar

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

Hace 20 minutos
Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

Hace 31 minutos
Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Hace 43 minutos
Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Hace 50 minutos
De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Hace 55 minutos