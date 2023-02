Tini Stoessel y el consejo a De Paul en pleno Mundial de Qatar que le cambió la cabeza

El futbolista Rodrigo De Paul confesó cuál fue el consejo que le dio su novia Tini Stoessel en medio del Mundial Qatar 2022 cuando le confirmaron que tenía una lesión y que, si se arriesgaba, podría romperse y perder todo el certamen. “Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico ”.

“El médico me dijo que tenía para diez días y yo le respondí que jugábamos dentro de dos. Entonces me advirtió: ‘Sé que sos un cabeza dura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% de que te rompas ”, contó.

El amoroso posteo de Rodrigo De Paul para Tini Stoessel Rodrigo De Paul recibió todo el cariño de su pareja Tini Stoessel. Instagram

Luego de hablar con el médico, el preparador físico y Lionel Scaloni sobre su estado físico luego de haberse confirmado la distensión grado uno, fue al cuarto de Lionel Messi para buscar un consejo. Pero más tarde llamó a su pareja “que no sabe ni lo que vale un gol", comentó en broma.

Rodri De Paul en La vuelta - Reviví la nota completa

Aseguró que la respuesta de la artista es que haga lo que sienta: “Una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. Si me rompía, no me iba a arrepentir. Creo que me iba a arrepentir en la situación de no hacerlo hecho, de no arriesgar”.

La contundente frase de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: "A Camila Homs no la quiero"

La cantante Tini Stoessel le habría pedido a su pareja Rodrigo De Paul que la modelo Camila Homs no viaje con sus hijos hacia España para visitar al futbolista en medio del conflicto por la separación de ambos.

"Me dicen que se habría complicado todo esto por expreso pedido de Tini. Me pasaron una frase que le habría dicho Tini a De Paul diciendo 'a tu ex no la quiero en Madrid'", dijo el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. De esta manera aseguró que Stoessel se opondría a que Homs se traslade al país europeo con sus hijos, Francesca de 5 años y Bautista, de 1 y medio.