The Walking Dead confirmó el lanzamiento de nuevas temporadas de Daryl Dixon y Dead City

La Convención Internacional de Cómics ( Comic-Con ) de San Diego 2024, programada del 25 al 28 de julio, será el escenario para todas las novedades del universo de The Walking Dead , donde las series Daryl Dixon y Dead City tendrán sus propios paneles , prometiendo emocionantes revelaciones para los fans.

Esto no es lo único, sino que está confirmada la asistencia de las estrellas Norman Reedus , Melissa McBride , Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan . Durante el evento se presentarán adelantos y habrá una proyección de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, la cual se estrenará el 29 de septiembre en AMC .

Vale recordar que en Argentina, todos los productos de esta franquicia se lanzan por la plataforma de streaming Amazon Prime Video, por lo que se deberá esperar una confirmación para saber si se publicará ese mismo día o se deberá esperar un poco más. Además de estas dos, también existe The Ones Who Live, la spin-off que trajo de regreso a Andrew Lincoln como Rick Grimes y a Danai Gurira como Michonne.

Embed - The Walking Dead: Daryl Dixon Season 2 Teaser | The Book of Carol

Dan McDermott, copresidente de AMC Studios, expresó su entusiasmo por el evento: "Estamos emocionados de regresar con series que han sido tan bien recibidas por apasionados seguidores en todo el mundo. Esto nos permite mostrar lo que viene". Con estas palabras, llenó de entusiasmo a todos los fans.

El panel de Dead City se celebrará el viernes 26 de julio en el Salón H, seguido inmediatamente por el de Daryl Dixon. Aún no se ha confirmado cuándo llegarán los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Maggie y Negan, aunque se anticipa que llegarán en algún momento del 2025.