Tamara Báez lució una microbikini con un innovador color que será tendencia en el verano 2023

Tamara Báez pileta microbikini 9-12-2022

En este caso, el traje de baño no pareció ser de canje, ya que no agradeció en historias de Instagram, pero se mostró junto con distintas amigas. “Se entrena”, escribió donde se la ve al borde de la pileta con un look para realizar ejercicio.

Usó una microbikini color metalizada con las tiras negras, con la diferencia que los breteles eran recto alrededor del cuello.

Tamara Báez microbikini 9-12-2022 Captura de pantalla

China Suárez lució una microbikini con un color tendencia para el verano 2023

La China Suárez lució una microbikini en su descanso entre partidos en su estadía en Qatar. Viajó para alentar a la Selección argentina y también para mostrar en profundidad la cultura del país en un documental, pero aprovecha para disfrutar de las altas temperaturas con diferentes trajes de baño que son tendencia.

China Suárez en microbikini 8-12-2022 detalle Redes sociales

Actualmente, se hospeda en la Bahía de Doha en uno de los hoteles más reconocidos. Durante la semana había publicado unas imágenes con una malla verde en la playa en el sector turista ya que, si iba a un sector común, su vestimenta debía ser restringida por las leyes del país.