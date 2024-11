Así reaccionó el ala de Hollywood pro Kamala Harris al triunfo de Donald Trump: lamentos y descargos

Luego, la reconocida actriz Viola Davis utilizó esa misma red social y compartió dos imágenes de la actual vicepresidenta. Junto a esto, decidió agradecerle: "Gracias por tu valentía Kamala Harris. Gracias por amar la promesa de América. Estoy y estaré orgullosa por siempre".

Por el lado de la actriz Kerry Washington, optó por buscar apaciguar las aguas y enviar tranquilidad a la población estadounidense. Para eso, agregó fotografías con mensajes espirituales y manifestó: "No fue un espejismo. Desliza el dedo. Sé amable contigo mismo hoy. Hay más trabajo por hacer".

A su turno, Christina Applegate no pudo ocultar su desconsuelo con el triunfo de Trump. "¿Por qué? Denme sus razones, ¿por qué? Mi hija llora porque le pueden quitar sus derechos como mujer. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, deja de seguirme", comenzó por expresar.

"Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres. En contra de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, eso. Deja de seguirme porque lo que hiciste es irreal. No quiero seguidores como estos. Así que sí. Listo. Además, después de hoy cerraré esta cuenta para fans que he tenido durante tantos años porque esto es enfermizo", continuó.

Para finalizar, algunas horas después de esta explosión decidió pedir perdón por los ataques: "Me disculpo. Todavía estoy conmocionada y sollozando. Pero ya no estoy enojada. Solo regresaré a mi burbuja y veré un montón de programas de Bravo. Así que paz a todos. Te sugiero que hagas lo mismo. Es muy reconfortante".

Después llegó Jamie Lee Curtis, quien volvió a Instagram y decidió enviar un mensaje de apoyo a aquellos que votaron a Kamala Harris: "Muchos temen que sus derechos sean obstaculizados y negados. Muchos grupos minoritarios y jóvenes tendrán miedo. La gente gay y trans tendrá más miedo. Sabemos que a muchas mujeres les resultará difícil obtener la atención de salud reproductiva que necesitan y merecen. Para todas esas personas habrá quienes te ayudarán. Yo incluida".

