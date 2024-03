Stephanie Demner fue escrachada tras ofrecer un viaje a Disney por 4 mil dólares sin aéreos

Al ingresar al PDF con los detalles del viaje, se expone el siguiente dato: "Servicios no incluidos: aéreos, gastos personales, traslados aeropuerto hotel y viceversa, bebidas alcohólicas durante las comidas, early check in, late check out y ningún servicio no especificado". De esta manera, se confirma que a esos u$s4 mil hay que agregarles otros mil para los vuelos.

Stephanie Demner viaje Disney Las publicaciones de la discordia. Capturas Instagram

Si bien el precio fue criticado por tratarse de algo muy costoso y se conoció rápidamente que no se incluirían los vuelos, Stephanie Demner confirmó menos de un día después que se habían agotado los 60 lugares. Así, a sus fieles seguidores poco pareció importarles el escrache viral y se irán de viaje a Disney con la influencer.

Cierre definitivo de Star+: qué pasará con los contenidos de Disney+

Conocida la fecha en la que The Walt Disney Company Latin America (Twdcla) cerrará la plataforma de streaming Star+, ahora se filtró que pasará con todos los contenidos de Disney+ y la noticia sorprendió a todos los usuarios.