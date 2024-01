Con todas las flores: Stephanie Demner mostró la microbikini estampada ideal para el verano

En las imágenes que compartió en su perfil, posó frente a un espejo y al aire libre, exhibiendo el diseño floral de su traje de baño. El conjunto de dos piezas presentó un corpiño clásico de formato triangular , mientras que la bombacha es diminuta, cavada, con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, incorporó el detalle de arandelas pequeñas en los breteles. Completando su look, la influencer optó por dejar su pelo al viento, una radiante sonrisa y un maquillaje sutil con un toque de máscara de pestañas y gloss en los labios.

Stephanie Demner microbikini Instagram

El destilo de Stephanie Demner no pasó desapercibido gracias a la reacción de sus seguidores. Estos se hicieron presentes en la sección de comentarios para elogiar su elección y su sentido de la moda. Este modelo floral no solo se suma a las tendencias veraniegas, sino que confirma su capacidad para influir en el mundo de la moda y mantenerse como referente en las redes sociales.

Stephanie Demner microbikini Instagram

Stephanie Demner microbikini Instagram

Desde Mar del Plata, Sol Pérez aprovechó la arena y posó en microbikini bicolor

Sol Pérez se sumó a la moda de las microbikinis bicolor que están causando furor en estos primeros días del 2024. La modelo vistió un traje de baño de dos piezas diminuto en verde neón y azul Klein. Sus seguidores, entre ellos famosas como Flor Vigna, dejaron miles de elogios en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. La panelista se encuentra en Mar del Plata, disfrutando el verano y sus vacaciones, en donde además aprovecha las condiciones del lugar para actualizar sus contenidos relacionados a rutinas de entrenamiento.

La periodista sorprendió con su look en la playa al vestir una de las microbikinis del momento: un traje de baño bicolor y extra small. Desde la carpa del balneario se la pudo ver posando con un conjunto de dos piezas de base verde neón con azul Klein. Su outfit incluyó un corpiño simple de molde triangular y una bombacha diminuta, colaless y con tiras de ajuste en ambos lados de la cadera que se atan en forma de moño.

Sol Pérez microbikini bicolor Instagram

Para completar su look le sumó un par de lentes de sol opacos y rectangulares con vidrio total black. Sus fans dejaron miles de me gusta y comentarios, elogiando su look. Uno de los primeros elogios los recibió de su colega Flor Vigna, quien habló de su audaz estilo. Desde la costa aprovecha para compartir nuevos contenidos fitness y continuar con una de sus máximas pasiones que es tomar sol en la playa.

Sol Pérez microbikini bicolor Instagram