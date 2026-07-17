El tercer hermano Dente se metió en la pelea de Tomás y Fernando: "Si se sabe la verdad, viene el FBI"

La interna familiar entre el actor Fernando Dente y el periodista Tomás Dente sumó un capítulo de tensión que terminó por dinamitar el escándalo en la televisión argentina. Luego de que el panelista decidiera romper el silencio para defenderse de los cuestionamientos de su hermano , y de que los duros reproches del artista dejaran en el ojo de la tormenta, un nuevo e inesperado protagonista irrumpió en los medios de comunicación desde el exterior para sacudir por completo el conflicto.

Instalado en Europa, más precisamente en Italia, Guido Dente decidió involucrarse de lleno tras quedar impactado por las declaraciones cruzadas. El tercer integrante de la familia se contactó directamente con la producción de Intrusos con el objetivo de respaldar la figura de su padre y frenar las duras acusaciones mediáticas.

Previo a exponer el testimonio, el conductor Rodrigo Lussich contextualizó la furia del entrevistado: “ Ayer me escribió para decirme que quería limpiar la memoria de sus padres porque siente que todo esto que está pasando, más allá de la pelea de sus hermanos que él sabe detalles que calla, está furioso, harto de que se hable de esta manera ".

La postura del hermano menor expone una fractura en los cimientos familiares , demostrando que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para resguardar el honor de su entorno íntimo frente a la exposición pública. Lejos de intentar un acercamiento o paños fríos entre Fernando y Tomás, el descargo que llegó desde el continente europeo no hace más que sumar combustible a una de las disputas más explosivas del espectáculo.

El escándalo familiar que tiene en pie de guerra a Tomás y Fernando Dente sumó una fuerte voz que rompió el silencio desde el exterior. Guido Dente, el tercer integrante de la familia que se encuentra radicado en el Viejo Continente, explotó contra las versiones mediáticas y defendió con uñas y dientes el recuerdo de sus progenitores. " Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milano. Se del odio que se tienen Tomás y Fernando , pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa”, sentenció con crudeza.

En su descargo, el entrevistado arrojó duras revelaciones sobre el trasfondo del conflicto y la verdadera identidad de sus allegados. Con absoluta firmeza, Guido buscó reivindicar la figura del hombre que los crió frente a los dichos del artista: “La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé. El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote. Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina”.

Por otra parte, el especialista en comunicación no ocultó su indignación ante el tratamiento que recibió el tema en los programas de espectáculos de la televisión local, apuntando directamente contra una de las panelistas más famosas del medio. “Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto. Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado", disparó sin filtros.

Para cerrar, Guido detalló cómo es el vínculo actual que mantiene con el resto de sus consanguíneos y reiteró el profundo afecto que existía en el hogar a pesar de las disputas posteriores. "Tengo relación con Fernando, con Tomás y una excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él", concluyó de manera tajante.