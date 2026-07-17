IR A
IR A

El tercer hermano Dente se metió en la pelea de Tomás y Fernando: "Si se sabe la verdad, viene el FBI"

Un integrante de la familia radicado en el exterior rompió el silencio con fuertes declaraciones.

Un nuevo problema surgió entre los hermanos Dente.

Un nuevo problema surgió entre los hermanos Dente.

La interna familiar entre el actor Fernando Dente y el periodista Tomás Dente sumó un capítulo de tensión que terminó por dinamitar el escándalo en la televisión argentina. Luego de que el panelista decidiera romper el silencio para defenderse de los cuestionamientos de su hermano, y de que los duros reproches del artista dejaran en el ojo de la tormenta, un nuevo e inesperado protagonista irrumpió en los medios de comunicación desde el exterior para sacudir por completo el conflicto.

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.
Te puede interesar:

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Instalado en Europa, más precisamente en Italia, Guido Dente decidió involucrarse de lleno tras quedar impactado por las declaraciones cruzadas. El tercer integrante de la familia se contactó directamente con la producción de Intrusos con el objetivo de respaldar la figura de su padre y frenar las duras acusaciones mediáticas.

Previo a exponer el testimonio, el conductor Rodrigo Lussich contextualizó la furia del entrevistado: “Ayer me escribió para decirme que quería limpiar la memoria de sus padres porque siente que todo esto que está pasando, más allá de la pelea de sus hermanos que él sabe detalles que calla, está furioso, harto de que se hable de esta manera".

La postura del hermano menor expone una fractura en los cimientos familiares, demostrando que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para resguardar el honor de su entorno íntimo frente a la exposición pública. Lejos de intentar un acercamiento o paños fríos entre Fernando y Tomás, el descargo que llegó desde el continente europeo no hace más que sumar combustible a una de las disputas más explosivas del espectáculo.

Qué dijo el tercer hermano Dente

El escándalo familiar que tiene en pie de guerra a Tomás y Fernando Dente sumó una fuerte voz que rompió el silencio desde el exterior. Guido Dente, el tercer integrante de la familia que se encuentra radicado en el Viejo Continente, explotó contra las versiones mediáticas y defendió con uñas y dientes el recuerdo de sus progenitores. "Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milano. Se del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa”, sentenció con crudeza.

En su descargo, el entrevistado arrojó duras revelaciones sobre el trasfondo del conflicto y la verdadera identidad de sus allegados. Con absoluta firmeza, Guido buscó reivindicar la figura del hombre que los crió frente a los dichos del artista: “La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé. El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote. Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina”.

Por otra parte, el especialista en comunicación no ocultó su indignación ante el tratamiento que recibió el tema en los programas de espectáculos de la televisión local, apuntando directamente contra una de las panelistas más famosas del medio. “Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto. Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado", disparó sin filtros.

Para cerrar, Guido detalló cómo es el vínculo actual que mantiene con el resto de sus consanguíneos y reiteró el profundo afecto que existía en el hogar a pesar de las disputas posteriores. "Tengo relación con Fernando, con Tomás y una excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él", concluyó de manera tajante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo y presentadora de televisión causó intriga con una frase contundente.

Pampita sorprendió con una confesión con la que dejó en ridículo a Martín Pepa y sus exs

Un nuevo cara a cara entre el capitán argentino y la periodista depotiva dejó tela para cortar.

La nueva declaración de Messi a Sofi Martínez que ilusiona a todos en la previa a la final

El conductor anunció una serie de cambios.

Giro inesperado en Gran Hermano: el anuncio de Santiago del Moro que sacudirá la casa

Era abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner.

Era parte de una de las familias más famosas y su reciente muerte genera mucho dolor en la televisión

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Segun las encuestas, quién abandona la casa esta noche.

Gran Hermano: un giro inesperado en las encuestas anticipa quién será el próximo eliminado

últimas noticias

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Hace 36 minutos
Fue la más baja en cuatro meses, informó el Indec.

La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

Hace 49 minutos
Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Ailen Cova le hizo un pedido especial a Alexis Mc Allister y su respuesta enterneció las redes

Hace 57 minutos
El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre

Hace 1 hora
Una nueva pelea entre la conductora y el futbolista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

Hace 1 hora