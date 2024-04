En detalle contó que debían sacarle un quiste . “La verdad que estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro, pero bueno, qué se le va a hacer", expresó Solita en Teleshow.

Soledad Silveyra La actriz apuntó a la escasez de público y la falta de ficción por la crisis económica. Redes Sociales

Destacó la labor del personal de salud y aseguró que se sintió muy cómoda en los días que estuvo internada. “Bueno, ya me voy del Otamendi operadita. No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron, pero ya estoy muy bien", sumó.

Pero, aunque todo parecía terminar, reveló que le queda una operación más por hacerse: “Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy. Gracias a todos. Gracias Otamendi, como siempre, mi segunda casa".