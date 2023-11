Catherine Fulop causó furor con una microbikini al estilo Barbie tendencia para la playa

La modelo no suelta el rosa y lo vuelve a elegir para una producción de fotos.

Catherine Fulop vistió una microbikini fucsia y captó la atención de sus seguidores en las redes sociales. Desde las soleadas playas de Miami, la conductora y modelo mostró su habilidad para estar siempre a la vanguardia de la moda, eligiendo prendas que marcan tendencia. En esta ocasión, la elección de su traje de baño no solo reflejó su estilo único e icónico, sino que también dejó en claro por qué es una referente tan seguida en Instagram.

El traje de baño elegido para esta ocasión incluyó un diseño sin estampado, de un vibrante color fucsia. Este conjunto contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables que se atan formando un moño.

La modelo completó su conjunto de playa con accesorios que realzaron su look. Lució un sombrero de playa negro que añadía un toque de sofisticación al conjunto. En Instagram, sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando su publicación de comentarios elogiosos y "me gusta".

Julieta Nair Calvo aprovechó la playa de Punta Cana para lucirse con una microbikini violeta furor del verano

Julieta Nair Calvo se mostró con un look que incluyó una microbikini violeta desde Punta Cana. La actriz se sumó a la moda de los brillos en los trajes de baño y marcó tendencia desde la playa caribeña. La también cantante sorprendió con un conjunto de dos piezas en uno de los colores del momento.

La influencer se encuentra de vacaciones en las playas de Punta Cana, República Dominicana. Como fanática de la moda, no dejó pasar la oportunidad de mostrar uno de sus conjuntos favoritos.

La cantante eligió una microbikini violeta para pasar el día junto a su familia y subir historias de su outfit. El traje de baño consistió en un conjunto con brillos de dos piezas. Contó con un corpiño rectangular, al mejor estilo crop top y una bombacha colaless ultracavada con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Además, se la pudo ver con su hijo de 1 año de la mano. La cantante compartió escenas de un video que filmó disfrutando de las piletas del Kids Club del resort, mientras pasó el día con su familia. Sus fans dejaron miles de me gusta y comentarios elogiando su look.