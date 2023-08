Sofía Jujuy Jiménez mostró la moda de las microbikinis: color llamativo con estampados tribal

Con un look sencillo y muy relajada, la mediática lució sin maquillaje y con anteojos de sol oscuros, los cuales contaron con un diseño octogonal XL, que va ganando la preferencia de las famosas por el mundo. Miles de "me gusta" y comentarios acompañaron el posteo elogiando su look y fotos.

Sofía Jujuy Jimenez microbikini Instagram

Jennifer López aprovechó el verano europeo y lució una microbikini blanca que causó furor para la moda

Jennifer López lució una microbikini blanca que combinó con unos anteojos de sol y sombrero para anunciar un nuevo producto. Se trata de una nueva bebida alcohólica, la cual se llama Delola y gracias a su paseo por la Costa de Amalfi aprovechó para realizar una producción de fotos y promocionar este lanzamiento.

La actriz y cantante posó con un pequeño traje de baño blanco en la costa amalfitana y sorprendió a sus seguidores. Hace pocos días llegó a esta playa para disfrutar del verano europeo y además realizar una sesión de fotos como parte de la campaña de su nueva empresa.

La artista estadounidense eligió un diseño con un corpiño de molde triangular y una bombacha estilo tanga taparrabos. A su look le agregó una joyería dorada que incluyó unos aros tipo argolla y cadena larga, además se la pudo ver con unos anteojos de sol XL hexagonales y un sombrero, uno de los accesorios del momento.

Microbikini blanca Jennifer López Instagram

“Volviendo a lo mío”, escribió en el texto de la publicación en su cuenta de Instagram. La cantante sorprendió a sus seguidores con su look y la promoción de su colección de Spritzes. La esposa de Ben Affleck agregó: “¡El secreto está fuera! Estoy orgulloso de compartir con ustedes Delola... mi nueva colección de spritzes únicos, de nivel de mixología, listos para disfrutar”.