Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

La Convención Constitucional de esa provincia dio luz verde a una reforma política de la Carta Magna local, en el marco de una extensa sesión.

Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe

Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

La Convención Constitucional de Santa Fe aprobó en una sesión la reelección de los gobernadores en el marco de una reforma política, por lo que ahora Maximiliano Pullaro podrá aspirar a otro mandato en las elecciones de 2027.

En una extensa sesión que duró casi 11 horas, los 69 constituyentes santafesinos habilitaron las modificaciones en la Carta Magna local , luego de que la Legislatura diera luz verde al proceso en 2024 después de varios intentos. De esta forma, Mendoza es la única provincia en la que no se encuentra permitida la reelección de los gobernadores.

En tal sentido, se aprobaron los primeros tres dictámenes para realizar cambios en roles Ejecutivos y legislativos. El primero se trata de la Sección Poder Legislativo, cuyos artículos 32, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 54, 55, 56, 58 y 61 fueron modificados con 52 votos a favor y 15 negativos.

En tanto, el segundo cambia los artículos 64, 72 y 73 referidos a la Sección Poder Ejecutivo, además de la Sección Sexta "Juicio Político" en su artículo 98. Las transformaciones recibieron luz verde con 51 votos a favor y 16 negativos.

Por último, el tercer dictamen se refiere a las cláusulas transitorias relacionadas a los artículos tratados en los textos anteriores para reforzar la base de la futura Constitución santafesina.

La composición de la Convención en Santa Fe

De acuerdo con los resultados electorales, la Convención está integrada por representantes de seis espacios políticos. El frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que gobierna actualmente la provincia, ocupa 33 de las 69 bancas.

El peronismo, bajo el nombre Más para Santa Fe, cuenta con 12 escaños, con Juan Monteverde como su principal referente.

La Libertad Avanza, encabezada por el diputado Nicolás Mayoraz, tiene 10 convencionales. Le sigue el espacio de Amalia Granata, que obtuvo 7 lugares.

La lista Activemos, liderada por el senador peronista Marcelo Lewandowski, cuenta con 4 representantes, mientras que el Frente de la Esperanza ocupa tres bancas.