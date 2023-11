Sinopsis, tráiler y reparto de Sin hijos, una película argentina imperdible

El filme de la plataforma de streaming fue dirigido por Ariel Winograd, un cineasta especializado en el género de comedia, ya sea policial o romántica. La película cuenta con las destacadas actuaciones de Diego Peretti y Maribel Verdú.

Su lanzamiento en Argentina fue todo un éxito, atrayendo a un significativo número de espectadores en su primera semana, con un total de 88,634, lo que la colocó entre las tres películas más populares de ese año, según los registros de la consultora Ultracine.

Sin-hijos netflix

Sinopsis de Sin hijos, la película argentina protagonizada por Diego Peretti en Netflix

Gabriel lleva cuatro años viviendo separado. Durante este tiempo, su hija Sofía, de nueve años, fue el foco principal de su vida. Reticente a embarcarse en una nueva relación romántica, Gabriel dedica toda su atención a su hija y a su trabajo. Sin embargo, la armonía de esta relación padre-hija se ve alterada por la llegada de Vicky, su amor platónico de la adolescencia, ahora convertida en una mujer hermosa, independiente y despreocupada.

Ante la posibilidad de un romance con Gabriel, Vicky establece una condición: no desea involucrarse de ninguna manera con un hombre que tenga hijos. Ella no quiere niños en su vida. Cuando Vicky pregunta directamente a Gabriel si tiene hijos, este, completamente cautivado, responde: "No, no tengo hijos".

A partir de ese momento, la vida de Gabriel se convierte en una serie de estrategias y ocultamientos. Cada vez que tiene una cita con Vicky, Gabriel "limpia" la casa de juguetes, ropa, fotos y cualquier rastro infantil, guardándolo todo bajo llave. Una vez que Vicky se va, todo vuelve a su lugar, y la casa queda lista para recibir a Sofía.

Tráiler de Sin hijos

Reparto de Sin hijos