Silvina Escudero lució una microbikini floreada que causó furor en plena ola de calor.

Silvina Escudero microbikini floreada 28-2-2023 Redes sociales

Por su parte, la tanga tiene exactamente los mismos colores y diseños. En cuanto a su look se dejó una cola de caballo alta y unos anteojos XL marrones. Además, se dejó ver una pulsera roja contra la envidia en una de sus manos.

En su publicación dejó un mensaje reflexivo: “No prometas estando feliz. No respondas estando enojado. No decidas estando dolido. No actúes si no estás convencido. Se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Pensar estas frases nos ayuda para luego no tener consecuencias que no queremos”.

Pampita lució una microbikini con un diseño cebra que es tendencia en el verano 2023

La modelo Pampita Ardohain compartió en sus redes sociales un nuevo diseño de malla para utilizar en lo que resta de la temporada 2023. Se trata de una microbikini bicolor, estilo cebra, con detalles en negro que lo diferencian y causan furor entre sus seguidores.

Pampita microbikini 24-02-23.jpg

La prenda de ropa está conformada por dos piezas de colores celeste y verde en fluo, y presenta sus bordes en color negro. La misma fue utilizada por Pampita durante un viaje en un lujoso yate durante sus recientes vacaciones.