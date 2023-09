Shakira recibió una polémica denuncia que la deja mal parada tras lanzar su último tema

Luego de esta versión, todo parecería indicar que es muy atenta a las realidades de las personas que trabajan en su casa. Sin embargo, apareció una denuncia inesperada. El periodista Javier Ceriani de Los Ángeles que trabaja en Espejo Público contó que los empleados consideran que para la cantante “no había fin para el trabajo”.

Shakira video El Jefe

“Eran 17 horas y cocinar para muchísima gente”, expresó el periodista. Contó que durante “un domingo” hubo un altercado porque “habían cocinado para 17 personas y Shakira quería que le calentasen pollo a las 2 de la mañana. Él le dijo: ‘no puedo más, no voy a hacerte el pollo’ y lo echó a las 6.30 horas y los dejó en la calle”, indicó.

Y agregó que Shakira ha tenido que “"pagarle a toda la gente que tuvo en toda su vida como empleados, incluida esta mujer, Lily, le pagó casi hasta un millón de dólares. Tuvo que pagar todas las deudas para poder acusar, ahora sí, a Piqué, de ser el tacaño" para poder acusar a Piqué de mal jefe.

Además, reveló que una excoordinadora de talentos que armaba videoclips de Shakira contó que “"no se le podía mirar a los ojos en determinados momentos, que no quería otras chicas lindas o parecidas a ella en los vídeos...".

Quién es Lili Melgar, la mujer vinculada a Piqué a la que Shakira le dedicó su nuevo tema "El Jefe"

Shakira, que está un boca de todos por la predicción de una vidente, presentó una nueva canción “El Jefe” junto a Fuerza Regida, grupo estadounidense especializado en música regional mexicana que destaca en el género norteño y, como sucedió en sus últimos sencillos, fue dedicado, pero esta vez a una mujer muy especial.

En ese sentido, no se trata de una historia aislada, sino que algo más personal: el nuevo hit que ya superó los 1,2 millones de visualizaciones sólo en YouTube en sus primeras dos horas se lo dedicó a la niñera de sus hijos Milán y Sasha, Lili Melgar.

“Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad... Solo te falta el salario”, se escucha en uno de los fragmentos de la canción haciendo alusión al despido que habría hecho Gerard Piqué a la niñera de sus hijos.