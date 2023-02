Shakira le puso un durísimo apodo a Clara Chía Marti, la novia de Gerard Piqué

“Así le decía Shakira a Clara Chía puertas para adentro cuando le hablaba a su pareja de ella, ese es el apodo que le puso. Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita, para ella fue una sorpresa total que el futbolista la engañe con ella”, reveló.

Sucede que, ante el “poco ruido” que hacía por su tranquilidad, la colombiana la llamaba “mosquita muerta”. Incluso el periodista reveló que ellas se llevaban bien, pero todo se rompió por la infidelidad.

Shakira reveló porque nunca se casó con Piqué con una oscura premonición

Pese a que Shakira y Gerard Piqué fueron pareja durante 12 años, nunca se casaron, algo siempre causó intriga entre sus fans, curiosos por conocer el motivo por el que la pareja jamás pasó por el altar. En medio de los rumores de boda entre el exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía Marti, se volvió viral un video en el que la colombiana explicó los motivos por los que no quiso dar el "sí" y lanzó una frase que resultó premonitoria.

"El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", explicó al respecto la cantante colombiana.