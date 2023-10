Shakira confesó estar "en una luna de miel" con su profesión

En este sentido, la intérprete oriunda de Barranquilla destacó la inspiración que le sirve como catarsis: "Estoy muy inspirada, estoy con ganas, no se que me pasa, no se, no tengo ni idea, no es que he estado así en todas etapas de mi vida, ha habido etapas en las que me tiene que agarrar con una grúa para llevarme al estudio..."

En esta nueva etapa de su vida artística, Shakira grabó junto a Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap donde apuntó fuerte a su exmarido, y padre de Sasha y Milo, por las infidelidades del famoso y su posterior divorcio.