Por ello, Martín decidió acercarse cada vez más a Furia y tratar de entender qué le pasa a ella realmente. Juliana es uno de los personajes más queridos del afuera, pero también más efervescentes, con un carácter único que la hace quedar siempre en el centro de la polémica.

Martín sobre Juliana:



“Es verdad que la casa te aisla, es algo que uno por ahí no entiende pero es cierto. Ahora lo único que me importa en la casa es ella, vos (Nico) y Licha.”#GranHermano pic.twitter.com/q5RYe8PMu3 — Luana (@LuanaGhStan) February 3, 2024

"La casa te aísla y no porque uno se aísle. Es algo que uno no entendía a Juliana al principio pero pasa", le explicó Chino a Nicolás Grosman, en una charla íntima entre ambos en la cocina, tratando de entender la forma de ser de Juliana y tras hablar con ella para saber qué siente.

"Pero bueno no me importa hacer esto con gente que no me interesa. Me importás vos, me importa Licha y ahora Furia", confesó y añadió que "son mis tres únicas personas que puedo confiar. Mientras los tenga a ustedes tres, es todo lo que necesito". Mediante este mensaje, el Chino deja en claro sus prioridades y a quiénes va a defender a futuro.

Esta no es la primera actitud que tiene Martín con Furia, sino que en otros clips se puede ver como intenta consolarla, después del episodio donde quedó encerrada en el SUM de la casa. También con el abrazo que le dio después de una charla, donde se ve que en realidad también él alguna vez se sintió de manera parecida.