Se supo la verdad del escándalo de Tini Stoessel y De Paul en una la bodega de Mendoza

Luego de la fuerte acusación a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul por una supuesta desagradable actitud en la que no dejaron propina en una bodega de Mendoza, el lugar emitió un comunicado y aclaró la situación por una historia de Instagram.

El papelón de Tini Stoessel en pleno recital que sus fans no dejaron pasar

Según la información que se viralizó por parte de Nancy Duré: “Los atendieron los mozos y, cuando fueron a levantar la mesa, se llevaron una sorpresa. ¡No dejaron propina! Los mozos estaban absortos , no podían creer que no les hayan dejado un centavo de propina después de cómo se desvivieron por atenderlos”.

Pero para alivianar la acusación, Flor de la V justificó a la famosa pareja: “A lo mejor no salieron con efectivo. Hay gente que se olvida de eso". Pero su compañera contrarrestó: “En muchos lugares aceptan la propina con otros medios de pago”.

Embed

La empresa decidió publicar un comunicado en defensa del artista y el futbolista para aclarar lo sucedido. “Queremos destacar su amenidad con el trato a nuestro personal y su gran generosidad con la propina dejada para todos los que tuvimos el placer de atenderlos”, expresaron.

En el mismo posteo decidieron no solo etiquetar a los involucrados sino también a Intrusos, puesto que en ese programa se hizo viral la noticia que luego fue desmentida. Por su parte, los protagonistas optaron por no hablar, no repostear la historia ni salir en los medios para defenderse.