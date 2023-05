Se reveló el motivo por el que Maxi Trusso destrozó a Lali Espósito: "No quiso...".

“Va a volver la música, esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas (Lali y Tini), pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno, son influencers. ¿Cómo va a estar la música si vos no sufriste?", disparó en un principio Trusso.

Y agregó: "No son culpables ellas, son divinas, son muy lindas. Lali, como dije una vez, es un lindo pony, una linda chica, se está esforzando por cantar bien. Vení con nosotros, tomá unos whiskies y hacemos algo lindo. Ella es el máximo exponente de la grasada".

Ante esto, la página Filo News publicó la declaración del músico y en los comentarios apareció el mánager de Lali, Pepo Ferradas, y reveló el motivo de enojo: “Suena a artista enojado porque Lali no quiso cantar en su disco”.

Maxi Trusso habló tras el robo en su casa: "Me sentí como un tonto"

El músico Maxi Trusso habló luego del robo que sufrió en su domicilio ubicado en el lote 48 de la manzana 4 del country Santa María, en Tigre, en el que le robaron u$s13.000 y brindó detales de cómo continúa la investigación.

"Me sentí como un tonto, mal y molesto. Decís '¿por qué pasó esto?' Y después quedas un poco desconfiado de las cosas. Te queda la sensación de '¿cómo me cuido para que no vuelva a pasar?' Tomás consciencia del peligro", dijo Trusso en diálogo con C5N.

El cantautor y DJ expresó que aún se desconoce cómo ingresaron los delincuentes a su hogar. "Todavía no lo sabemos bien. La Policía está investigando. Pareciera que entraron por una puerta de una terraza. La casa tiene dos pisos y parece que ingresaron por la parte de arriba. No forzaron nada", manifestó.