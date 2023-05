Maxi Trusso volvió a atacar a Lali Espósito: "Es el máximo exponente de la grasada"

El cantante Maxi Trusso criticó las carreras de Tini Stoessel y Lali Espósito , acusándolas de solo estar interesadas en el dinero . Pero esto no fue lo único, sino que a la creadora del Disciplina Tour la describió como " el máximo exponente de la grasada ".

Siguiendo con su crítica, el cantante aseguró: "Va a volver la música, esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas (Lali y Tini), pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno, son influencers. ¿Cómo va a estar la música si vos no sufriste?". Estas palabras dejaron en evidencia que Maxi Trusso no está al tanto de los géneros musicales con los que trabajan Espósito y Stoessel.

Lali Espósito Tini Stoessel Lali Espósito y Tini Stoessel, las apuntadas por Maxi Trusso. Redes sociales

Para finalizar, Trusso siguió hablando de sus físicos: "No son culpables ellas, son divinas, son muy lindas. Lali, como dije una vez, es un lindo pony, una linda chica, se está esforzando por cantar bien. Vení con nosotros, tomá unos whiskies y hacemos algo lindo. Ella es el máximo exponente de la grasada".

Estas palabras colmaron la paciencia de los fanáticos de Lali Espósito y destrozaron a Maxi Trusso en redes sociales. Todo esto se debe a que ya la había cuestionado con anterioridad, lo que provocó una reacción muy fuerte en contra del cantante.