Se reveló cuándo volverá Susana Giménez a la televisión: "Como siempre..."

Luego, referido al formato: "El clásico, no quiero hacer otra cosa. Me ofrecieron, pero no eran para mí. Me gusta hacer entrevistas, tener una superestrella... Sketch te diría que no hago más, sin mi compañero adorado Emilio Disi ni Sofovich que lo escriba no tiene sentido... ¡Y Antonio (Gasalla) además!". Así, recordó a su histórico compañero de televisión, quien sufre de Alzheimer hace algunos años.

Susana Giménez habló de su vuelta a la televisión y apuntó contra Moria Casán

Para finalizar, Ángel De Brito se encargó de revelar por qué quiere empezar a mitad de año: "En marzo tiene que emigrar hacia a México para seguir con su carrera". Como no dio más detalles sobre esto, se desconoce qué irá a realizar en el país centroamericano, ya que se despide del teatro con su obra en Punta del Este.