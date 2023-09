Se filtró el video que prueba la infidelidad de Conejo a Coti Romero de Gran Hermano

La prueba fue puesta al aire en el Bailando 2023 y se generó un ida y vuelta entre los exparticipantes de la casa de Gran Hermano. La justificación de Alexis fue la fecha: “No estábamos de novios, sí estábamos en comunicación y tratando de remontar la relación”.

Pero Coti lo negó: “Sí, estábamos juntos, pero él no quería contarlo a los medios y ahora entiendo por qué”. Rápidamente, el cordobés le respondió: “Se me está echando todo el fardo a mí y se cometieron errores de los dos lados. Parece que fuera el malo de la película”.

Sin intención de calmar las aguas, Romero expresó tajante: “Ahora te acordaste que sos vos porque hace un rato me dijiste que no eras vos” y generó los gritos de todos en el piso en el programa de Marcelo Tinelli.

“En momento de desesperación que se yo, dije eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara”, expresó Cone. ¿Termina todo mal?

La modelo correntina Constanza "Coti" Romero reveló que se separó de Alexis "Conejo" Quiroga por una serie de mentiras que ya no soportaba.

A través del programa de streaming del Bailando 2023, Coti Romero confesó: "Nosotros la primera vez que terminamos, terminamos por una mentira de él y yo nunca lo dije. Nadie nunca supo que fue porque él me mintió, me dijo que estaba en un lugar y cuando le hice una videollamada porque me pareció muy raro, estaba en otro". De esta manera, la correntina comenzó por dejar en claro que la culpa es del Conejo.