Se filtró cómo será el recital de The Weeknd en el estadio de River Plate

La atención ahora se centra en los trabajos relacionados con el escenario, que son los que más tiempo requieren. Estos recitales de The Weeknd serán únicos en el Monumental, ya que será la primera vez que se podrá disfrutar de un espectáculo desde las dos plateas bajas inferiores.

The Weeknd Monumental River Plate Las preparaciones están muy avanzadas. Redes sociales

Estas dos noches en el Monumental serán de gran significado para The Weeknd, ya que marcan el comienzo de una nueva etapa en la que se presentará bajo su nombre real, Abel Tesfaye. Recientemente, lanzó su última canción de esta etapa llamada Another One of Me, en la que cuenta con la colaboración de Diddy, French Montana y 21 Savage.