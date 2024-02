Se enojó Gran Hermano y lanzó una dura advertencia: "La última vez..."

Previo a la eliminación de Sabrina Cortez, que también fue motivo de una nueva pelea dentro del programa, Gran Hermano habló puntualmente con dos participantes de las que vio que incumplieron con algunas pautas establecidas para ingresar y convivir con el resto de los concursantes.

La advertencia de Gran Hermano a Virginia y Furia por incumplimientos de las pautas del juego

Este domingo fue la noche de Gala de Eliminación, que finalmente terminó con la salida de Sabrina, pero previa a eso, Gran Hermano reunió a todos los hermanitos en el living para emitir un duro comunicado con advertencias.

La primera fue dirigida a Virginia Demo, la última participante que ingresó a la casa más famosa del mundo. Según advirtió su ojo, la artista rompió con el aislamiento y la escuchó haciendo comentarios sobre las repercusiones del programa detrás de la pantalla.

“Como ustedes saben, uno de los fundamentos que rigen esta casa es el aislamiento, por eso cualquier información del exterior que contamine el espíritu del juego está totalmente prohibido”, comenzó dirigiéndose a los convivientes y agregó: “Sin embargo, Virginia he notado que en más de una ocasión has revelado o dado a entender algunas cuestiones vinculadas con el afuera que, si bien no interfirieron, no lo puedo permitir. Has sido advertida y confío en que no volverás a incurrir en esta transgresión”.

En ese instante, la humorista explicó que “siempre” intentó evitarlo, pero que debió “haber caído”. “Disculpas”, respondió.

Por otra parte, en su comunicado siguió hablando y remarcó que ante ciertas situaciones que atentan contra el respeto y la sana convivencia, “a mí no me corresponde involucrarme en las peleas que existen entre ustedes, pero sí voy a intervenir cada vez que observe que la forma en que dirimen sus diferencias se aleja tanto de lo que debe ser el trato civilizado”.

“No voy a tolerar los agravios desmedidos, los insultos, las ofensas reiteradas, o, como observé recientemente a Juliana, arrojando comida en medio de una discusión. Se trata de una falta de respeto absoluta, pero no solo entre ustedes sino ante quienes los miran diariamente”, agregó.

Y por último aseguró que “esta es mi última advertencia” ya que la próxima “aplicaré severas sanciones”.