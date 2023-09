Se conoció cómo persuadieron a Silvina Luna para que se operara con Aníbal Lotocki

Fue Ximena Capristo, su amiga y excompañera, quien reveló en Socios del Espectáculo cómo fue todo el proceso para llegar a decidir tener la "cola perfecta": “Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado e hizo un desfile. Nosotras le preguntamos con quién se había operado. Ahí, Silvina no se había hecho nada todavía”.