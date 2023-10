Se confirmó que una estrella internacional no vendrá al Lollapalooza 2024: de quién se trata

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció su nueva gira Most Wanted Tour, lo que confirma que no será parte del Lollapalooza Argentina 2024 por la coincidencia de las fechas .

En las últimas horas, Bad Bunny reveló que en 2024 realizará una gira por Estados Unidos , la cual coincide con las fechas de los Lollapalooza de Argentina, Brasil y Chile . Así, oficialmente no estará en los festivales sudamericanos , una noticia que genera mucha desilusión entre los fanáticos del show.

Bad Bunny recitales marzo Estados Unidos Cuando arranque el Lollapalooza Argentina, Bad Bunny estará entre Los Ángeles y Denver. Captura mostwantedtour.com

El Lollapalooza Argentina 2024 será el 15, 16 y 17 de marzo, mismos días que en Chile y una semana antes que Brasil. El line up aún no fue confirmado para ninguno de estos tres países, por lo que había mucha esperanza con la presencia de Bad Bunny y esto confirma que no será parte.

Lollapalooza 2024 fechas Las fechas de Argentina y Chile son las mismas. Redes sociales

En el sitio web del festival dice "próximamente" al ingresar en la solapa de line up, por lo que se desconoce cuándo se revelarán todos los artistas para el Lollapalooza Argentina 2024. De igual manera, los organizadores siempre traen varias figuras de renombre, por lo que a pesar de la ausencia de Bad Bunny, habrá otras estrellas internacionales.