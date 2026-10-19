Julieta Prandi rompió el silencio y reveló quién es el hombre con el que viajó a Brasil La modelo fue fotografiada en una playa junto a un acompañante generando un gran revuelo de un nuevo posible romance, apenas una semana después de la sorpresiva separación con Emanuel Ortega. Agregar C5N en









Julieta Prandi explicó que viajó a Brasil con su mejor amigo. Instagram

Julieta Prandi se fue de viaje a Brasil acompañada por un hombre apenas unos días después del anuncio de su sorpresiva y escandalosa separación de Emanuel Ortega y, ante los rumores de un posible romance, la modelo salió a aclarar quién es su acompañante para despejar todo tipo de especulación.

La también conductora decidió alejarse de la situación mediática y se fue unos días de vacaciones al país carioca. Lo que generó una enorme repercusión fue que estuvo acompañada de lo que sería un misterioso hombre, pero la propia Prandi recurrió a sus redes sociales para dar las explicaciones correspondientes.

Las imágenes de la presentadora de televisión fueron difundidas en las redes sociales de LAM donde se la ve tomando sol junto a un muchacho y fue el propio Ángel de Brito quien, a través de sus redes sociales, reveló que “se fue a Brasil con un amigo”, dejando abierta la incógnita sobre la identidad del hombre que acompaña a la conductora en esta escapada.

Esta noticia comenzó a tomar repercusión en los medios de comunicación y fue así que la modelo citó una nota donde hacía referencia de su escapada a las playas brasileñas y no tardó en despejar las dudas de quién se trata. En línea de lo que explicó De Brito, la conductora respondió con contundencia e ironía: “Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”.

X Emanuel Ortega, sobre la separación de Julieta Prandi: "Estoy como puedo" A días que Julieta Prandi confirmara su separación de Emanuel Ortega, el cantante rompió el silencio y, tras ser interceptado por un móvil de SQP (América TV), sorprendió con una dolorosa confesión sobre el difícil momento personal que atraviesa.