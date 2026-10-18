Dia de la Madre: el gesto de la mamá de Tini Stoessel que reavivó la interna familiar y explotó en redes

Un simple “Te amo, hijo” de Mariana Muzlera hacia Francisco desató un vendaval en redes: favoritismos, disputas familiares y el fenómeno de las “boymoms” volvieron al centro de la escena.

En el Día de la Madre, la mamá de Tini Stoessel compartió en redes una historia de su hijo Francisco entrenando, acompañada de un “Te amo, hijo”. El gesto, lejos de pasar inadvertido, reavivó la polémica sobre el supuesto trato desigual hacia sus hijos en medio de la disputa millonaria que habría dividido a la familia . Mariana Muzlera r edobló la apuesta con una reciente historia donde se ve a su madre y a su hijo juntos, sin Tini.

Tras el escándalo por la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, Yanina Latorre reveló detalles de la polémica

Con la canción Una emoción para siempre de Eros Ramazzotti de fondo, la mamá de los hermanos Stoessel musicalizó una foto junto a Francisco y luego compartió otra historia de su madre con él. El detalle no pasó inadvertido ya que hasta el momento solo había publicado imágenes del joven y ninguna de Tini, lo que encendió las críticas.

Los usuarios cuestionaron la demostración pública de cariño y reavivaron el debate sobre favoritismos maternos y el fenómeno de las llamadas “boymoms”, las madres de hijos varones, que rápidamente se volvió tendencia en redes. " No importa lo que hagas, las madres siempre eligen a su hijo varón" , expresaron algunas fanáticas.

Mariana Muzlera había compartido recientemente una foto de su hijo Francisco entrenando , acompañada de un “Te amo, hijo”. Esa publicación fue el disparador para que muchas usuarias reaccionaran y compararan la situación con la de Tini.

En redes circularon comentarios que sintetizaron la interna familiar con ironía: “el hijo fracasado en redes”, en referencia a la imagen de Fran, frente a “la hija con la que está peleada por plata”, acompañando una foto de Tini sola en pleno escenario. " Es que los padres ayudan al más inútil ", escribió otra fan en respuesta.

La comparación volvió a encender el debate sobre favoritismos maternos y tensiones económicas en la familia Stoessel. Hasta el momento, la artista no subió una foto junto a su madre ni de su abuela para saludarlas por su día

La decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

La cantante Tini Stoessel tiene confirmada su boda el 19 de diciembre con Rodrigo de Paul y no invitó a su familia, en medio del escándalo por su patrimonio. Ante la noticia de que Mariana Muzlera, Alejandro Stoessel ni Fran Stoessel fueron invitados, ellos decidieron vengarse con un viaje.

La interna familiar está más latente que nunca y, según detallaron en LAM, la oferta de Tini a su papá es del 5% del total del patrimonio auditado. Si bien, puede parecer menor, explicaron que la propuesta se traduce a millones de dólares y, según informes, se calcula que se habla de u$s70 millones y u$s80 millones.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En medio de negociaciones laborales, se confirmó que Tini no invitará a sus papás a la boda y ellos accionaron: “El 15 de diciembre se suben a un avión. Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este malentendido”.

Sin embargo, a pesar de que Ángel de Brito habló de prenupciales, Yanina Latorre dio a conocer en SQP que no habrá ningún tipo de documento firmado porque se trata de una boda simbólica, no de una boda legal.