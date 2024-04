Santiago del Moro se enojó con una participante y le paró el carro: "Tenés que pagar derecho de piso"

El conductor Santiago del Moro no deja de tomarse muchas atribuciones con los participantes y, ante cada respuesta fuera de lugar, enseguida da su parecer. Por eso, cuando Florencia intentó pedirle que no le hable sobre un tema en particular, él respondió sin piedad: “Tenés que pagar derecho de piso”.

Embed - Programa 105 (15-04-2024) - Gran Hermano

"No es un chiste. Es una relación que estamos viendo, tenemos 150 cámaras. Amo que me digan que no quieren hablar de la vida privada en un programa como este. Para eso firmaron un contrato, son todos mayores de edad, están en un juego en el que la vida privada no existe. Es elemental eso", disparó Del Moro.

Luego, en otro ingreso del conductor en la casa, Florencia intentó bromear con el tema y él respondió sin piedad: “Esta es nueva, todavía tiene que pagar derecho de piso. No es mi culpa”.

Embed Santi del moro diciendole q tiene q pagar derecho d piso a Florencia, es cine pic.twitter.com/nB0el5MVMh — (@espeevarone) March 13, 2024

Se filtró el motivo por el que Furia abandonará la casa: "Los haters..."

Santiago del Moro sorprendió con un comunicado sorpresa en el que confirmó que Juliana Scaglione debía abandonar la casa porque se realizará unos estudios clínicos y, con el fin de cambiar todas las teorías, Coy Scaglione salió a calmar la situación.

“Según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos. Ella es la única que va a elegir qué contar”, indicó el conductor en su cuenta de Instagram.

Furia Captura de pantalla

Y agregó: “Obviamente, cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia”. Pero, no será en estos días, ya que en el comunicado dice “próximamente”.

Ante esto, Coy, la hermana de la participante, salió a hablar y a traer tranquilidad: “Está todo bien. Furia está más fuerte que nunca. Muy cuidada y protegida por todos. Gracias, gracias, gracias de corazón a todos por tanto amor”.