Sabrina Rojas y Flor Vigna tuvieron un cara a cara en TV por primera vez: "Quiero que sepas..."

El primer día yo estaba tipo 'ay que pasará', pero ella me miro a los ojos me deseó lo mejor y viste cuando una persona te lo dice de verdad, ahí yo dije 'wow, claro, ahora entiendo todo'. Es una gran garantía de todo”, expresó Vigna.

Por su parte, Sabrina aseguró: "Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos... pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien".

“A mí Lucho siempre me habló muy de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mí y para siempre”, agregó Vigna. Pero cuando a Rojas, cuando le consultaron si bailaría con Flor dijo que no: “Baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor. “¡Con ella no animo a bailar ni loca, si es la uno!”.