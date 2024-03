Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1770822608046497899&partner=&hide_thread=false Flor Vigna habló con #SociosDelEspectaculo acerca de su nuevo single musical y la separación con Luciano Castro: "No creo que haya reconciliación". pic.twitter.com/hqCO1ymr0p — Socios del espectáculo (@socioseltrece) March 21, 2024

Durante la entrevista, la cantante hizo referencia a la expareja de Castro, la actriz Sabrina Rojas, quién estuvo hablando sobre su exmarido y Florencia salió a defenderlo. "Si, tuvo un montón que ver, creo que había una intensión muy grande de que eso suceda", explicó.

Además, dio a entender que Rojas no estaba del todo conforme con la relación: "Hubo muchos actos que fueron feos y bueno al final terminó un poquito influenciando". Ante una posible reconciliación entre Castro y Vigna, la ex jurado de Bailando por Un Sueño expresó que "reo que la verdad es que no", pero aclaró que con "Lucho he hablado y está todo bien".