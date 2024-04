Sabrina Rojas sorprendió con un look nocturno que combina microbikini con sastrería estampada

Cada vez más famosas usan microbikinis en sus looks nocturnos.

Sabrina Rojas publicó una foto vistiendo una microbikini muy audaz con sastrería estampada como parte de su look nocturno. La modelo eligió esta combinación con lencería a la vista y brillos como complemento de un traje pantalón. Esta es una de las tendencias de la temporada, convirtiéndose el corpiño en una de las piezas infaltables en estos outfits. Además, incluyó el material de pedrería como diseño, otro de los protagonistas del año.

La publicación fue un éxito, con miles de sus seguidores dejando sus "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y carisma. La modelo nuevamente marcó tendencia y confirma su lugar como referencia fashionista de nuestro país. Atenta a la moda, no dejó pasar la oportunidad de sumar su look a los de numerosas famosas que vienen eligiendo esta combinación para salir de noche.

Moda inesperada: Chiara Ferragni sorprendió con una microbikini de estampado de jean

Chiara Ferragni vistió una microbikini estampada desde Dubai y dejó en claro cuál es la moda del momento. La modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en la que vistió un diminuto modelo que incluyó un corpiño con molde de triángulo y una bombacha cavada en estampado estilo jean. Marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

La mediática es una fanática de este tipo de prendas, por lo que siempre está a tono con las tendencias actuales. En esta ocasión, llegó a Dubai y estrenó un conjunto de su marca de moda con un estampado original. Este diseño simula un pantalón de jean azul con ilustraciones de todos sus componentes, como sus bolsillos, costuras y botones. Esto además combinó con estrellas y con el logo de su firma, un ojo.

Luego de un conflicto que surgió luego de su separación del rapero Fedez, Chiara Ferragni volvió a las redes sociales para marcar tendencia con su look, el cual además incluyó el pelo suelto peinado con ondas y un maquillaje básico que contó con máscara de pestañas, delineado y labios nude coronó el look. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y su presente laboral.

