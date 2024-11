Sabrina Rojas habló de su relación con Darío Benedetto: "Déjenme chonguear en paz"

En diálogo con el programa Intrusos, Sabrina Rojas fue consultada por su supuesto romance con Darío Benedetto y rápidamente cruzó al movilero. " No estoy enojada , pero siempre estoy regalada, paro, doy la nota, no puedo dar explicaciones de todo porque no todo se merece frenar , hablar... Hay cosas que no hace falta ni aclarar ", enfatizó.

Luego, directamente desmintió el rumor: "No (me lo chapé). Me relacionan porque me lo crucé ayer en un lugar, pero hablé como lo hice con un montón de personas. Hablé y le pedí un video para mi hijo". De esta manera, confirmó que tuvo un ida y vuelta con el futbolista, aunque por un regalo para Fausto, fruto de su matrimonio con Luciano Castro.

Para finalizar, la modelo remarcó: "No me molesta, pero ya me parece como un montón frenar, dar la nota... Ustedes me espantan chongos, todo el tiempo me faltan chongos. Yo entro a un lugar y los chabones miran al piso. No me quieren ni saludar porque al otro día pueden ser noticia en un portal. Déjenme chonguear en paz". Con esto último, dejó en claro que quizá esté en medio de un romance con otro hombre.

La modelo Sabrina Rojas desmintió tener una relación amorosa con el futbolista Darío Benedetto, quien fue jugador de Boca Juniors hasta julio de 2024, momento en el que rescindió su contrato de común acuerdo.