Escándalo: Sabrina Rojas acusó a Griselda Siciliani de ser amante de Luciano Castro cuando ella estaba embarazada

La modelo no tuvo filtros para explicar por qué no tiene una relación con la actual de su exmarido. Además, disparó una polémica frase: “Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”.

Luego de asegurar que no se lleva bien con Griselda Siciliani y recibir críticas, Sabrina Rojas disparó con todo y detalló todos los motivos por los que no quiere tener relación con la actual pareja de su exmarido Luciano Castro. Además, lanzó una polémica frase que revolucionó las redes sociales.

Wanda y L-Gante otra vez a los mimos en la fiesta de Bake Off Famosos Argentina

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani La conductora de América apuntó contra la actriz que sale con su expareja Luciano Castro. Redes Sociales

Como sus compañeros de programa se sorprendieron, continuó e indicó: “Después si pasó o no pasó algo, que yo supongo que sí, yo eso no lo sé. Pero viste que en la vida todo vuelve”. A esto le sumó una frase que dejó picando: “Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”.

Esa última frase se suma a la foto que subió a redes sociales con la remera de su exmarido. Ante esto, Luciano Castro publicó una foto de su actual novia con la intención de bancarlo.

Embed Sabrina Rojas contando que Griselda Siciliani le escribía a Luciano Castro cuando ella estaba embarazada y dando a entender que ahora él la busca a ella mientras está con la otra pic.twitter.com/rTz7AigGe8 — fefe (@fedeebongiorno) November 5, 2024

Agregó: “Cuando se manda cagadas, hace de todo para compensarlo. Y lo terminás amando de nuevo, te lo digo por experiencia. Nunca sube nada a sus redes y de repente muestra unas chanclas de ellos. Es tan poco genuino, es pollerudo”.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani: "Tengo una cuestión con ella"

La conductora Sabrina Rojas apuntó a la actriz Griselda Siciliani, la actual mujer de su expareja Luciano Castro, en televisión. En el programa de streaming Bondi Live que conduce Ángel de Brito sostuvo: "Me parece una"

“Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas. Pero yo tengo una cuestión de piel con ella, por la vida”, aseguró Rojas.

De Brito trató de indagar en qué pasaba entre las famosas: “O sea, no te cae”, y ella remarcó: “Un montón de cosas. O sea, no me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, ¿no?".

"Entonces me parece que definirlo es que tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, agregó sobre la expareja de Adrián Suar. El conductor siguió indagando sobre el tema y lanzó: “¿El tiempo da la razón o que todo vuelve?”. “No, todo vuelve”, definió Sabrina.

Más tarde confesó que la cuestión de piel que tenía se debía a ciertas "energías" que sintió en un momento determinado, con su relación con Siciliani: "Me pasó después de historias de cosas”. Cuando le preguntaron si tenían que ver con Castro eligió no opinar.