No la tolera más: una actriz confesó que Sabrina Rojas la incomoda

La actriz Sabrina Rojas expresó abiertamente sobre la actual relación entre su exmarido Luciano Castro y Griselda Siciliani, vínculo el cual nació mientras el actor estaba con Flor Vigna. Aseguró que no le interesa tener vínculo con ella. Ante esto, la actriz no se calló nada.

Por primera vez, Siciliani habló sobre las especulaciones de mala relación: “Lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina. Soy actriz chicos… soy ariana. Ya sé que no es posible que todos te quieran, pero uno tiene la fantasía. Entonces, cuando leés o escuchás que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no me gusta. Es una fantasía infantil, lo sé”.

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani La conductora de América apuntó contra la actriz que sale con su expareja Luciano Castro. Redes Sociales

También buscó diferenciarse de la postura de Rojas: “Yo no hablo de nadie, ni siquiera de Luciano. Me parece que son estilos. Así como yo no hablo, hay otros a los que les da ganas de hablar. No está ni bien ni mal, no sé”.

Pero aclaró si le molesta o no con total sinceridad: “Es algo que me incomoda, preferiría que nadie hable de mí ni de mi vida. Pero tampoco me parece tan grave. Si alguien opinara de mí algo que me parezca ofensivo por ahí no podría mantenerme tan fresca, pero me parece que nadie ha dicho nada que me ofenda”.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani: "Tengo una cuestión con ella"

La conductora Sabrina Rojas apuntó a la actriz Griselda Siciliani, la actual mujer de su expareja Luciano Castro, en televisión. En el programa de streaming Bondi Live que conduce Ángel de Brito sostuvo: "Me parece una"

“Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas. Pero yo tengo una cuestión de piel con ella, por la vida”, aseguró Rojas.

De Brito trató de indagar en qué pasaba entre las famosas: “O sea, no te cae”, y ella remarcó: “Un montón de cosas. O sea, no me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, ¿no?".

Sabrina rojas microbikini Instagram

"Entonces me parece que definirlo es que tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, agregó sobre la expareja de Adrián Suar. El conductor siguió indagando sobre el tema y lanzó: “¿El tiempo da la razón o que todo vuelve?”. “No, todo vuelve”, definió Sabrina.

Más tarde confesó que la cuestión de piel que tenía se debía a ciertas "energías" que sintió en un momento determinado, con su relación con Siciliani: "Me pasó después de historias de cosas”. Cuando le preguntaron si tenían que ver con Castro eligió no opinar.