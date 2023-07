Romina Gaetani habló sobre sobre su estado de salud: "Aún no me dan el alta..."

La actriz Romina Gaetani envió un mensaje a Georgina Barbarossa , quien lo leyó en vivo tras recibir el visto bueno de la artista y confirmó que todavía no le dieron el alta por diversos problemas que presentó .

Durante el programa A la Barbarossa, la conductora leyó los mensajes que recibió de la actriz: " ¡Hola Georgina! Te quiero de verdad desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo por eso no puedo hablar ". Con estas palabras, llenó de preocupación a sus fanáticos, ya que el problema de salud viene de hace varios días .

Ingresando en más detalles al respecto, Gaetani explicó: "Estoy con mucha lentitud, aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, muy bien atendida con equipo de kinesiología para volver a respirar". Así, la actriz se mostró agradecida con el tratamiento recibido hasta el momento.

Para finalizar, contó que todavía no puede irse a su casa: "Aún no me dan el alta, agradezco a Adrián Suar que está en el minuto a minuto brindándome tranquilidad, el diagnóstico es bronquitis severa". De esta manera, Romina Gaetani volvió a contar cuál es su enfermedad.