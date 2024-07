Robert Downey Jr. podría volver a Marvel antes de lo previsto: ¿estará en Los 4 Fantásticos?

Tras un 2024 en el que sólo hubo y habrá un estreno en cines, siendo Deadpool y Wolverine, el 2025 tendrá cuatro lanzamientos a manos de Marvel. Durante ese año, el orden de salidas será el siguiente: Captain America: Brave New World (14 de febrero), Thunderbolts* (30 de abril), The Fantastic Four: First Steps (25 de julio) y Blade (7 de noviembre).