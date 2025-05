Javier Milei se sumó a la críticas contra Ricardo Darín por las empanadas: "Un operador berreta"

Horas más tarde, el mandatario volvió a pronunciarse sobre el tema en una entrevista por el canal de streaming de Neura señaló: “Es como Ricardito hablando de las empanadas. Se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta”.

Previamente, tras los dichos del actor, los ya conocidos trolls oficiales habían salido a pegarle Darín por redes sociales a quien se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, al llamarlo "Ricardito" en redes sociales y en una entrevista televisiva.

“Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”, afirmó en LN+.

Qué había dicho Ricardo Darín

El actor cuestionó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei orientadas a "sacar los dólares del colchón", anunciadas el jueves pasado por el ministro Luis Caputo, y aseguró que no entiende "a quién" van destinadas porque "hay mucha gente que la está pasando muy mal".

El protagonista de El Eternauta y varios de sus compañeros de elenco estuvieron como invitados este sábado en La noche de Mirtha Legrand, y la conductora aprovechó para preguntarle cómo veía a la Argentina. "Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que están sacando los dólares de los colchones...", ironizó Darín.

"El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados", agregó. "Qué notable lo de los colchones", acotó Mirtha. "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale $48 mil", señaló el actor.

La diva le dio la razón y reconoció que "los precios son terribles". "No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal", subrayó Darín.