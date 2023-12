Ricardo Canaletti se cruzó con Esteban Trebucq y abandonó el estudio: "Boludo"

El conductor de A24, empezó a relatar: " Vivimos en emergencia económica . ¿La mayoría de la sociedad está de acuerdo con esto? ¿Sí o no? No lo fui a encuestar, pero hace menos de un mes se proclamó en las urnas... Casi el 56% de los argentinos votaron por reformas de este tipo ".

Y continuó: "Milei es más liberal que los liberales. El tema es la forma. Bueno, es una herramienta que impone la Constitución. De las 30 medidas estructurales (del DNU), ¿cuántas pueden generar rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad? Entiendo que casi ninguna".

Sin embargo, Canaletti irrumpió su explicación y le advirtió: "Esteban, escúchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución. Este DNU no cumpliría".

Pero luego, Esteban le planteó que le consultaran a los jueces, algo que a el conductor de Cámara del Crimen no le cayó bien: "No me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. ¡Está claro! Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro", lanzó.

Pero Trebuq redobló la apuesta y le respondió con firmeza: "No sabía que eras abogado constitucionalista". Canaletti no se quedó callado y retrucó: "No se trata de eso, hermano. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida".

En ese momento, Carmen Barbieri pidió que no se "enojen", pero para ese entonces, Canaletti estaba furioso. "Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien".

Finalmente, Canaletti abandonó su silla, pero antes lanzó una picante frase: "Andate ahí, ahí... Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!".

Cruce entre Ricardo Canaletti y Esteban Trebucq, Ricardo que se recibió de abogado constitucionalista hace un par de horas intenta explicar porque el DNU de Milei es anti constitucional... pic.twitter.com/aJzjG4EZhD — Doctor House (@Bobmacoy) December 22, 2023

Trebuq le pidió disculpas a Canaletti

Más tarde en su programa de radio por El Observador 107.9, Trebucq reconoció que ante la falta de retorno de video, no sabía ni con quién estaba dialogando y le pidió disculpas a Canaletti si le faltó el respeto.

"Ni sabía que era Canaletti con quien estaba hablando. Gran periodista de policiales, lo admiro mucho, lo leía en Clarín... Le pido disculpas si algo que dije lo molestó", declaró restándole importancia a la situación.