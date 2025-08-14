IR A
Reunión de urgencia en El Trece: el reconocido conductor que podría tomar las riendas del canal

En medio de un rating en caída y fuertes pérdidas económicas, el Grupo Clarín convocó a una reunión clave para definir el futuro de la cúpula de la señal.

Ignacio Rodríguez
Hace pocos días te contamos en exclusiva cuáles son las apuestas de El Trece para 2026, con nuevos programas y estrategias para levantar el rating. La gran incógnita era si estos cambios llegarían con la actual gestión programática o si el Grupo Clarín abriría paso a un nuevo liderazgo. En ese escenario, el nombre de Guido Kaczka comenzó a sonar como posible figura para encabezar el rumbo de la señal.

adrian suar

A fin de mes, se realizará una reunión de balance de gestión por las últimas modificaciones en la programación. Participarán Adrián Suar, Coco Fernández y Pablo Codevilla, junto con las máximas autoridades del grupo. Allí se evaluarán los números de rating, la facturación y otros indicadores clave para determinar la continuidad del tridente de conducción.

Fuentes internas aseguran que en Artear ya dan por cerrada esta gestión y están decididos a terminar el vínculo. Sin embargo, los directivos actuales se ilusionan con revertir la situación, apoyados en ciertos datos positivos del último mes.

Guido Kazka

Entre los puntos a favo, las autoridades destacan que Guido Kaczka alcanzó una facturación récord y duplicó el rating en su franja, la llegada de Mario Pergolini, quien logró una leve mejora en el prime time (aunque insuficiente), y la salida de Viviana Canosa de las tardes, una decisión que buscaba ordenar la grilla.

Sin embargo, estos aspectos no fueron suficientes para revertir la caída sostenida del rating en casi todas las franjas y pérdidas económicas importantes, en el marco de algunas decisiones de programación cuestionadas y una imagen de canal en “decadencia” según mediciones internas.

El futuro de la programación

Por ahora, la grilla de El Trece seguirá igual hasta fin de año, salvo que ocurra alguna urgencia. Las autoridades esperan tomar una decisión definitiva pensando en el 2025 y 2026.

Mientras tanto, en redes sociales crece el reclamo de los espectadores: piden una renovación total de autoridades para recuperar el prestigio y la audiencia que el canal supo tener.

La pregunta que flota en el ambiente es clara: ¿Será este el momento del cambio o seguirá la actual gestión al frente de un barco que muchos creen a la deriva?

