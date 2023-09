Rating: las cifras del Bailando 2023 que preocupan a América TV

El orden fue el siguiente: Bolivia vs. Argentina en TV Pública (15.2), Got Talent Argentina en Telefe (13.6), Postpartido Bolivia vs. Argentina en TV Pública (11.8), Traicionada en Telefe (9.9) y Telefe Noticias en Telefe (9.5). De esta manera, el programa conducido por Tinelli fue el más visto de América TV, aunque no consigue afianzarse en el rating.

Programas más vistos rating 12-9-2023 El rating completo del martes 12 de septiembre de 2023. Twitter

Si bien el partido de la Selección argentina contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas complicó al Bailando 2023, la realidad es que sino hubiera estado en la cuarta posición del rating del martes. El horario no fue inconveniente para América TV, ya que se disputó a la tarde y el certamen es a la noche, por lo que la situación genera mucha preocupación en el canal.