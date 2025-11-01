Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
Netflix suma una nueva producción brasileña que está dando de qué hablar por su original mezcla de glamour, competencia y tensión. Con una puesta visual imponente y un elenco de primer nivel, la serie se posiciona rápidamente entre las más vistas de la plataforma.
El atractivo de la propuesta radica en su ambientación lujosa y en ladinámica entre los personajes, donde el juego no solo es literal, sino también simbólico. Esta producción marca un nuevo acierto dentro del catálogo latinoamericano de Netflix, demostrando el crecimiento de las ficciones regionales en el escenario global.
Sinopsis de Los dueños del juego, la serie estreno de Netflix
Este drama policial sigue la historia de Profeta (interpretado por André Lamoglia), un joven ambicioso decidido a escalar posiciones dentro del imperio del juego ilegal. En su intento por alcanzar el poder, Profeta deberá enfrentarse a las familias más influyentes del negocio, poniendo en riesgo su vida y todo lo que lo rodea.
La serie combina tensión, acción y dilemas morales, mostrando las consecuencias de un entorno donde la lealtad y la traición van de la mano.
Tráiler de Los dueños del juego
Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix