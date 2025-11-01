IR A
Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

Las alianzas, las estrategias y las ambiciones personales se entrelazan en una trama que mantiene el suspenso hasta el final.

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix

Netflix suma una nueva producción brasileña que está dando de qué hablar por su original mezcla de glamour, competencia y tensión. Con una puesta visual imponente y un elenco de primer nivel, la serie se posiciona rápidamente entre las más vistas de la plataforma.

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

El atractivo de la propuesta radica en su ambientación lujosa y en la dinámica entre los personajes, donde el juego no solo es literal, sino también simbólico. Esta producción marca un nuevo acierto dentro del catálogo latinoamericano de Netflix, demostrando el crecimiento de las ficciones regionales en el escenario global.

Sinopsis de Los dueños del juego, la serie estreno de Netflix

Los dueños del juego

Este drama policial sigue la historia de Profeta (interpretado por André Lamoglia), un joven ambicioso decidido a escalar posiciones dentro del imperio del juego ilegal. En su intento por alcanzar el poder, Profeta deberá enfrentarse a las familias más influyentes del negocio, poniendo en riesgo su vida y todo lo que lo rodea.

La serie combina tensión, acción y dilemas morales, mostrando las consecuencias de un entorno donde la lealtad y la traición van de la mano.

Tráiler de Los dueños del juego

Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los dueños del juego

  • André Lamoglia como Profeta
  • Giullia Buscacio como Susana Guerra
  • Mel Maia como Mirna Guerra
  • Xamã como Búfalo
  • Juliana Paes como Leila Fernandez
  • Chico Díaz como Galego Fernandez
  • Adriano Garib como como Nélio
  • Bruno Mazzeo como Renzo Saad
  • Roberto Pirillo como Jorge Guerra
  • Tuca Andrada como Marcio Saad
  • Stepan Nercessian
  • Dandara Mariana
  • Késia Estácio
  • Henrique Barreira como Santiago Fernandez
  • Ruan Aguiar como Esqueleto
  • Igor Fernandez como Sombra
  • Pedro Lamin como Nelinho
  • Breno de Filippo
  • Ronald Sotto
  • Ágatha Marinho
