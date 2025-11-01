Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix Las alianzas, las estrategias y las ambiciones personales se entrelazan en una trama que mantiene el suspenso hasta el final.







Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix

Netflix suma una nueva producción brasileña que está dando de qué hablar por su original mezcla de glamour, competencia y tensión. Con una puesta visual imponente y un elenco de primer nivel, la serie se posiciona rápidamente entre las más vistas de la plataforma.

El atractivo de la propuesta radica en su ambientación lujosa y en la dinámica entre los personajes, donde el juego no solo es literal, sino también simbólico. Esta producción marca un nuevo acierto dentro del catálogo latinoamericano de Netflix, demostrando el crecimiento de las ficciones regionales en el escenario global.

Sinopsis de Los dueños del juego, la serie estreno de Netflix Los dueños del juego Netflix Este drama policial sigue la historia de Profeta (interpretado por André Lamoglia), un joven ambicioso decidido a escalar posiciones dentro del imperio del juego ilegal. En su intento por alcanzar el poder, Profeta deberá enfrentarse a las familias más influyentes del negocio, poniendo en riesgo su vida y todo lo que lo rodea.

La serie combina tensión, acción y dilemas morales, mostrando las consecuencias de un entorno donde la lealtad y la traición van de la mano.

Tráiler de Los dueños del juego Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Los dueños del juego André Lamoglia como Profeta

como Profeta Giullia Buscacio como Susana Guerra

como Susana Guerra Mel Maia como Mirna Guerra

como Mirna Guerra Xamã como Búfalo

como Búfalo Juliana Paes como Leila Fernandez

como Leila Fernandez Chico Díaz como Galego Fernandez

como Galego Fernandez Adriano Garib como como Nélio

como como Nélio Bruno Mazzeo como Renzo Saad

como Renzo Saad Roberto Pirillo como Jorge Guerra

como Jorge Guerra Tuca Andrada como Marcio Saad

como Marcio Saad Stepan Nercessian

Dandara Mariana

Késia Estácio

Henrique Barreira como Santiago Fernandez

como Santiago Fernandez Ruan Aguiar como Esqueleto

como Esqueleto Igor Fernandez como Sombra

como Sombra Pedro Lamin como Nelinho

como Nelinho Breno de Filippo

Ronald Sotto

Ágatha Marinho